Aggredisce verbalmente un medico in ospedale per farsi visitare prima e non perdere il Napoli

Un giovane ha aggredito verbalmente un medico del pronto soccorso del Vecchio Pellegrini, poco prima di Napoli-Cagliari, pretendendo di essere visitato prima per non perdere la partita. L'episodio è stato denunciato dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che evidenzia come la frustrazione per l’attesa abbia portato a comportamenti inaccettabili nei confronti del personale sanitario.

 Aggressione ai danni di un medico del pronto soccorso del Vecchio Pellegrini poco prima dell'inizio di Napoli-Cagliari. A riferirlo è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate: "A dire del giovane la lunga attesa gli avrebbe impedito di vedere la partita. Ha insultato pesantemente il sanitario. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Aggredisce verbalmente un medico in ospedale per farsi visitare prima e non perdere il Napoli

