Agenzia delle Entrate | chiuse duemila false partite Iva recuperati 25 miliardi dalle big tech

L'Agenzia delle Entrate ha chiuso 2.000 false partite IVA fino ad aprile 2024, recuperando 25 miliardi di euro dalle big tech. Dal 2023 sono stati intercettati diecimila soggetti fraudolenti, tra cui falsi imprenditori che avviano attivitĂ in frode e chiudono rapidamente la partita IVA. Un impegno costante per contrastare l'evasione fiscale e tutelare le entrate dello Stato.

Sulle false partite Iva "Stiamo lavorando bene", nel 2025 "ad oggi fino al 30 aprile abbiamo intercettato e chiuso duemila partite Iva. Sono diecimila i soggetti intercettati dal 2023. Stiamo parlando di falsi imprenditori, soggetti che avviano attivitĂ in frode, che chiudono la partita Iva entro pochi mesi. E' anche concorrenza sleale ". Il direttore dell' Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, lo ha indicato intervenendo al Festival dell'Economia organizzato a Trento da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. 🔗Leggi su Quotidiano.net Š Quotidiano.net - Agenzia delle Entrate: chiuse duemila false partite Iva, recuperati 2,5 miliardi dalle big tech

