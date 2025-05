Affondamento Bayesian per la morte del sub indagato il titolare della ditta incaricata del recupero

L'affondamento del sottomarino Bayesian e la morte del sub olandese, coinvolto nelle operazioni di recupero, sollevano dubbi sulla sicurezza e sulle responsabilità. Indagato anche il legale della ditta Smith & Savage, incaricata del recupero, in un procedimento che mira a chiarire eventuali negligenze. Si apre così un delicato filone investigativo sulle cause dell'incidente. Continua a leggere...

È indagato il legale della Smith & Savage, la ditta per la quale lavorava il sommozzatore olandese morto durante le operazioni di recupero dell'albero maestro del Bayesian. L'uomo è stato iscritto al registro degli indagati come atto dovuto.

Bayesian, dopo la morte del sub riparte l'operazione per far riemergere il relitto del super yacht

Dopo la tragica morte di un sub, l'operazione per recuperare il super yacht Bayesian dai fondali marini di Porticello riparte domani.

Naufragio Bayesian, ipotesi vetro rotto tra le cause dell'affondamento dello yacht

Il mistero del naufragio del Bayesian, avvenuto lo scorso 19 agosto, si infittisce con l'emergere di una nuova pista investigativa.

Bayesian, un vetro rotto dietro l'affondamento? Scoperta choc

Un vetro crepato potrebbe nascondere la causa della tragedia del super yacht Bayesian, affondato nelle acque di Porticello il 19 agosto, con la tragica perdita del magnate britannico Mike Lynch e di altre sei persone.

L'autopsia sul cadavere del sub morto durante il recupero del Bayesian: decesso compatibile con un'esplosione; Bayesian affondato, recuperato il boma del veliero: proseguono le indagini; Relitto del Bayesian, dopo la morte del sub nessuno scende in mare per il recupero: “Mandate i robot”; Dentro il Bayesian, le immagini inedite sul recupero del relitto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

