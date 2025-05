Aereo si schianta tra le case incendi e distruzione | tra le vittime il produttore Dave Shapiro

Giorni di terrore a San Diego, dopo il tragico schianto di un aereo tra le case, provocando incendio e devastazione. Tra le vittime figura il produttore Dave Shapiro. Il jet precipitato ha scatenato un inferno di fuoco, lasciando soccorritori e residenti sgomenti di fronte a uno scenario apocalittico. Le indagini e i soccorsi sono ancora in corso.

Il jet che precipita in strada, tra le abitazioni, poi un inferno di fuoco e distruzione. È lo scenario "apocalittico" che si sono trovati di fronte i soccorritori intervenuti sul luogo dell'incidente aereo avvenuto ieri, giovedì 22 maggio, a San Diego, in California (Stati Uniti). Al momento le. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Aereo si schianta tra le case, incendi e distruzione: tra le vittime il produttore Dave Shapiro

