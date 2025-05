Adopo a Dazn | C’era casino questa notte ma abbiamo riposato! Sarà una bella partita da giocare…

Dopo un’eccessiva confusione su Dazn questa notte, abbiamo finalmente riposato. Ora ci prepariamo per una sfida emozionante contro il Napoli, sotto la guida di Conte. Le parole di Michel Ndary Adopo riflettono l’entusiasmo e la concentrazione di una partita che promette emozioni e spettacolo.

Adopo a Dazn: «Casino questa notte, ma abbiamo riposato! Sarà una bella partita da giocare.» Le parole del centrocampista. Michel Ndary Adopo, centrocampista del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match contro il Napoli del tecnico Antonio Conte. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di DAZN: LE PAROLE- «C'era casino questa notte ma ci sono abituato per ogni volta che sono venuto a giocare qua, abbiamo provato del fastidio, ma poi abbiamo dormito. E' una bella partita da giocare, non c'entra niente l'inter, noi vogliamo fare la nostra partita».

