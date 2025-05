Adesso è ufficiale | salta il Mondiale con l’Inter

È ufficiale: l'Inter salta il Mondiale, privando Inzaghi di un elemento chiave nella corsa allo scudetto. Il tecnico biancoblù è concentrato sul finale di stagione, tra la sfida di questa sera contro il Como e il duello con il Napoli, determinato a portare a casa il titolo nonostante le difficoltà.

È arrivato un annuncio ufficiale che dovrebbe privare Inzaghi di un elemento interessante in vista di questa post season Simone Inzaghi con la sua Inter è totalmente focalizzato su questo finale di stagione diviso tra la gara di questa sera contro il Como, ed annesso duello scudetto col Napoli, e soprattutto la finalissima di Champions League della prossima settimana. Adesso è ufficiale: salta il Mondiale con l’Inter (LaPresse) – Calciomercato.it Poi sarà tempo di pensare solamente al Mondiale per Club e al calciomercato, con la programmazione in vista della prossima annata. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Adesso è ufficiale: salta il Mondiale con l’Inter

Approfondisci con questi articoli

Milan-Bologna, ufficiale: Erlic salta la finale di Coppa Italia per infortunio

Brutte notizie per il Bologna: Erlic sarà costretto a saltare la finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico, a causa di un infortunio.

Sponsor Juve, adesso è ufficiale: torna Jeep insieme a Visit Detroit! Saranno i front-of-shirt partner: comunicato e annuncio social

La Juventus ha ufficializzato i nuovi sponsor per la stagione 2025/26: tornano Jeep e Visit Detroit come front-of-shirt partner.

Sponsor Juve, adesso è ufficiale: torna Jeep insieme a Visit Detroit! Saranno i front-of-shirt partner: il comunicato e l’annuncio social – VIDEO

La Juventus ha ufficializzato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: torna Jeep, affiancata da Visit Detroit.

Ne parlano su altre fonti

ULTIM’ORA UFFICIALE: salta la FINALE DI EUROPA LEAGUE | Che dramma per il club; SALTA LA FINALE DI COPPA ITALIA, Milan-Bologna: ultim'ora ufficiale | Non c'è più nulla da fare; Rassegna stampa – La Nazione – Ternana, dopo la sconfitta anche gli infortuni; Rassegna stampa – Il Messaggero – Fere pronte a reagire. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Adesso è ufficiale: salta il Mondiale con l’Inter

Segnala calciomercato.it: È arrivato un annuncio ufficiale che dovrebbe privare Inzaghi di un elemento interessante. Esposito convocato in U21 ...

Operazione e stagione finita, UFFICIALE: salta il Mondiale per Club

calciomercato.it scrive: Il centrocampista ha disputato la stagione in prestito al Genoa e sarebbe tornato alla Juventus per mettersi a disposizione di Igor Tudor e del club in vista del Mondiale per Club in programma ...

Esonero UFFICIALE e terremoto Inzaghi: salta il Mondiale per Club

asromalive.it scrive: Esonero UFFICIALE e terremoto Inzaghi: salta il Mondiale per Club (Lapresse) – Asromalive.it Sì, perché dopo il tre a tre di Barcellona, i nerazzurri, hanno delle buone possibilità di andare ...