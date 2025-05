Adani ricorda | Nulla è scontato! Napoli deve confermarsi

Lele Adani evidenzia quanto nulla sia scontato nel calcio: il Napoli deve confermarsi e vincere contro il Cagliari per mantenere vive le chance scudetto. In vista dell’ultima giornata di Serie A, l’ex calciatore sottolinea l’importanza di un atteggiamento determinato, ricordando che ogni dettaglio può fare la differenza in questa sfida decisiva.

Lele Adani si è pronunciato in vista dell’ultima giornata di Serie A, sottolineando il compito del Napoli in relazione alla sfida contro il Cagliari. IL RAGIONAMENTO – Lele Adani non ha dubbi in merito all’atteggiamento che il Napoli dovrà avere in occasione del match scudetto contro il Cagliari. L’ex calciatore si è infatti espresso in questi termini al TG1: «Nel calcio non c’è nulla di scontato, devi meritarti la vittoria sul campo. Essendo il Napoli quello che ha la prima e l’ultima parola, se giocheranno concentrati, sfruttando le loro qualità e senza commettere errori, credo che possano vincere la partita. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Adani ricorda: «Nulla è scontato! Napoli deve confermarsi»

