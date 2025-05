Acceso in Italia il primo computer quantistico on demand

L'obiettivo del Politecnico di Torino è di costituire un primo hub in cui l'accademia e i centri di innovazione lavorino insieme

A Torino è stato acceso il primo computer quantistico IQM in Italia, uno tra i soli 12 al mondo. Realizzato grazie a Polito Links e Inrim, questo avanzato strumento colloca l’Italia all'avanguardia in Europa nel settore delle tecnologie quantistiche, alla frontiera del calcolo del futuro e delle applicazioni scientifiche più innovative.

A Torino si accende il futuro: arriva il primo computer quantistico IQM d’Italia. Frutto di una collaborazione tra Politecnico, Fondazione LINKS e INRiM, la città si afferma come pioniere nelle tecnologie quantistiche, proiettandosi nell’élite europea di innovazione e ricerca avanzata.

Acceso al Poli il primo computer quantistico d’Italia: lavora a -273 gradi e fa calcoli impossibili fino a ieri

