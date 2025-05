AAA | Bandite le star AEW dopo l’acquisizione da parte della WWE

Durante il weekend di WrestleMania 41, la WWE ha annunciato l'acquisizione della AAA, bandendo le star della federazione messicana. Questa mossa strategica rappresenta una svolta nel panorama wrestling, unendo le forze e rivoluzionando le dinamiche tra le due organizzazioni. Le implicazioni di questa operazione promettono di influenzare il futuro dello sport-entertainment in modo significativo.

Come sappiamo, nel weekend di WrestleMania 41 è arrivata la notizia dell’acquisizione della AAA da parte della WWE. Non una “semplice” partnership tra le due federazioni, ma una vera e propria manovra societaria che ha portato la federazione messicana in pancia alla WWE. Le conseguenze di questa operazione saranno diverse e tra queste, non sorprende, il divieto per le star AEW di apparire in AAA. Niente star AEW in AAA. Fightful Select ha confermato in via ufficiale una cosa che probabilmente non desterà sorpresa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AAA: Bandite le star AEW dopo l’acquisizione da parte della WWE

