A scuola di politica nel nome di Piersanti Mattarella

In occasione dei 90 anni di Piersanti Mattarella, domani, una scuola di formazione politica è stata inaugurata a Roma in suo ricordo. La sua battaglia contro la mafia ha segnato il suo impegno politico fino a una tragica morte. Questo nuovo luogo di studio intende continuare il suo confronto civile e la lotta per la legalità. Servizio di Nicola F.

La lotta contro la mafia aveva caratterizzato l’impegno politico di Piersanti Mattarella che proprio domani avrebbe compiuto 90 anni se un criminale attentato non avesse tragicamente posto fine alla sua vita. Oggi a Roma inaugurata una scuola di formazione politica nel suo nome. Servizio di Nicola Ferrante. A scuola di politica nel nome di Piersanti Mattarella TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - A scuola di politica nel nome di Piersanti Mattarella

