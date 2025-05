A Napoli pienone al Maradona piazza Plebiscito gremita | la diretta della serata

La città stracolma di bandiere e striscioni, tantissima gente in strada per assistere al match dai maxischermi 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - A Napoli pienone al Maradona, piazza Plebiscito gremita: la diretta della serata

Maradona torna a Napoli con il D10s museum, l'inaugurazione del Museo Temporaneo nello store Piazza Italia

Napoli riaccoglie il suo eterno mito, Diego Armando Maradona, con l'inaugurazione del “D10s Museum” presso lo store di Piazza Italia.

Inter, Bergomi: "Ci vediamo in Piazza Duomo, il Cagliari fermerà il Napoli. Al Maradona…"

Inter Bergomi invita i tifosi a piazza Duomo per seguire il big match di venerdì tra Como-Inter e Napoli-Cagliari, decisivi per lo scudetto 2024-2025.

Napoli celebra il mito: apre il "D10s Museum" dedicato a Maradona

Napoli celebra il suo mito eterno con l'inaugurazione del "D10s Museum" dedicato a Diego Armando Maradona.

Napoli, oltre 30 mila tifosi in una piazza del Plebiscito gremita da ore

Segnala ilmessaggero.it: E’ sempre piu’ gremita piazza del Plebiscito dove i tifosi napoletani continuano ad affluire da ogni parte della città. A pochi minuti dall’inizio di Napoli-Cagliari ...

Napoli, l'arrivo del pullman del Napoli al Maradona, acclamato dai tifosi

napoli.repubblica.it scrive: Ore 19.24, il pullman del Napoli si fa capolino tra migliaia di tifosi che attendono lungo la strada. È tutto azzurro anche per i tanti fumogeni che sono stati accesi nell'attesa. Il Napoli arriva all ...

Napoli, al murale di Maradona è già delirio dei tifosi

Riporta stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) A Napoli In vista del match decisivo di questa sera contro il Cagliari, al murale di Maradona è già delirio dei tifosi. I ...