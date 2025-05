A Medolla l’iniziativa Regalare una bicicletta cambia la vita della cooperativa La Zerla

La cooperativa sociale La Zerla, in collaborazione con un'azienda locale e il patrocinio del Comune di Medolla, ha donato 15 biciclette ricondizionate. Questa iniziativa, “Regalare una bicicletta cambia la vita”, mira a sostenere nuclei in difficoltà, promuovendo il riutilizzo e il riciclo, e dimostrando come la solidarietà possa generare un impatto positivo sulla comunità.

La cooperativa sociale La Zerla, grazie alla determinante collaborazione con una importante azienda del territorio e con il patrocinio del Comune di Medolla, ha donato 15 biciclette, recuperate e ricondizionate nello spirito del riutilizzo e del riciclo, da destinare ad altrettanti nuclei.

