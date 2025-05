A Casa Artusi corso di cucina con lo chef stellato Giuseppe Gasperoni

Martedì 27 maggio, Casa Artusi ospita il corso di cucina con lo chef stellato Giuseppe Gasperoni, intitolato "Le carni bianche". Un'occasione unica per imparare tecniche pratiche e scoprire come valorizzare le carni di prossimità, scegliendo ingredienti di qualità. Un evento dedicato agli appassionati di cucina desiderosi di perfezionare le proprie competenze e conoscere i segreti di queste pregiate carni.

Martedì 27 maggio a partire dalle 19, Casa Artusi ospita il corso tenuto da Giuseppe Gasperoni: "Le carni bianche". Un corso pratico di cucina con ricette attente alla qualità degli ingredienti delle carni. Durante l'incontro verrà mostrato come valorizzare al meglio la carne di prossimità

