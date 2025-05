79 anniversario della nascita della Repubblica | la celebrazione il 2 giugno al Parco del Mercatello

Il 2 giugno si celebra il 79° anniversario della nascita della Repubblica italiana con una cerimonia al Parco del Mercatello. Un'occasione per ricordare i valori di libertà, democrazia e uguaglianza, rafforzando lo spirito di solidarietà e unità tra i cittadini. Il Prefetto Francesco sottolinea l’importanza di mantenere vivo questo importante momento di condivisione e responsabilità.

E' in programma lunedì 2 giugno, il 79° anniversario della nascita della nostra Repubblica. "Tale ricorrenza rievoca valori di libertà, democrazia e uguaglianza e contribuisce a mantenere vivo uno spirito di solidarietà, unità e di condivisa responsabilità", ha osservato il Prefetto Francesco. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - 79° anniversario della nascita della Repubblica: la celebrazione il 2 giugno al Parco del Mercatello

Celebrazione del 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana; 79° Anniversario della Repubblica Italiana; Festa della Repubblica (2 giugno); Ancona, Festa della Repubblica: cerimonia, mostra e concerto per celebrare il 79° anniversario. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

