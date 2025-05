500 Miglia di Indianapolis | Mattei Group in pole position con Prema Racing

Mattei Group e Prema Racing conquistano la pole position storica nella 109ª Indy 500, con Robert Shwartzman al primo posto. È la prima volta in 43 anni che un rookie ottiene questa vittoria spettacolare, segnando un traguardo fondamentale per pilota e team nel loro debutto nella serie. Un risultato che valorizza talento, determinazione e il grande lavoro di squadra.

Storica pole position per Robert Shwartzman e Prema Racing, al via dalla prima posizione nella 109ª Indy500 del 25 maggio. Da ben 43 anni nessun “rookie” (matricola), centrava un obiettivo tanto spettacolare. Una performance significativa per pilota e team al loro debutto nella serie, sostenuti dalla partnership con Mattei, sponsor ufficiale del team PREMA Racing nella NTT INDYCAR SERIES 2025. Dalla primavera di quest’anno, infatti, Mattei ha siglato la sua partnership con PREMA Racing, la scuderia italiana fondata nel 1983 che si è evoluta fino a diventare una delle realtà di maggior successo nel mondo delle monoposto junior. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - 500 Miglia di Indianapolis: Mattei Group in pole position con Prema Racing

