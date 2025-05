50 Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore a Campomorone

La 50^ edizione del Festival nazionale della Polifonia e del Folklore a Campomorone, organizzato dalla Schola Cantorum G.B. Trofello di Camogli in collaborazione con il Comune, si conferma un appuntamento imperdibile. Dedicato al Maestro Mauro Ottobrini, l’evento si terrà sabato 24 maggio, offrendo un omaggio alla tradizione musicale e folkloristica italiana in una cornice ricca di cultura e convivialità.

La Schola Cantorum G.B. Trofello di Camogli, in collaborazione con il Comune di Campomorone, presenta, come ogni anno, il Festival nazionale della Polifonia e del Folklore, giunto ormai alla 50^ edizione. La manifestazione è dedicata al Maestro Mauro Ottobrini. Appuntamento sabato 24 maggio alle.

50^ Festival della Polifonia e del Folklore: 16 concerti e 54 cori