315 milioni di euro ai produttori di nocciole e di kiwi rosso

Un totale di 31,5 milioni di euro provenienti dai fondi Pnrr sono stati destinati ai produttori di nocciole e kiwi rosso nella provincia di Viterbo. Questo sostegno, gestito dal Masaf, mira a promuovere l’innovazione tecnologica in agricoltura. Tra i beneficiari, Assofrutti rappresenta le aziende della Tuscia, puntando a rafforzare il settore e a favorire lo sviluppo sostenibile.

Agricoltura: 31,5 milioni di euro per due filiere della provincia di Viterbo. Si tratta di finanziamenti, a valere sui fondi Pnrr e gestiti dal Masaf, che mirano a sostenere l'innovazione tecnologica nell'agricoltura. Per la Tuscia a ottenerli sono Assofrutti, l'associazione che raggruppa i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - 31,5 milioni di euro ai produttori di nocciole e di kiwi rosso

Articoli recenti che potrebbero piacerti

La Coppa America porterĂ un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni

L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunitĂ economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

Oltre 63 milioni di euro per 60 progetti pnrr a Pescara: 11 quelli completati

A Pescara, oltre 63 milioni di euro sono stati destinati a 60 progetti legati al PNRR, di cui 11 giĂ completati.

Oltre 70 milioni di euro per rafforzare il trasporto pubblico locale

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato una delibera che destina oltre 70 milioni di euro al trasporto pubblico locale.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

31,5 milioni di euro per due filiere agricole della Provincia, Rotelli: “Premiati i progetti viterbesi”; Filiere agricole, 31,5 milioni dal Pnrr per la Tuscia: premiati nocciole e kiwi rosso; “Investimento da 31,5 milioni, un segnale concreto di sostegno alle realtĂ viterbesi”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Costo ipotizzato: 315 milioni di euro

Segnala ilgiorno.it: Ben 350 posti letto, 17 specialità, un costo ipotizzato sui 315 milioni di euro. L’ipotesi di un nuovo ospedale di... Ben 350 posti letto, 17 specialità, un costo ipotizzato sui 315 milioni di ...

Truffa da 12 milioni di euro sui fondi agricoli, 12 arresti nella finta Organizzazione di Produttori

Si legge su fanpage.it: oltre 12 milioni e mezzo di euro di finanziamenti, attraverso una società che avevano presentato come Organizzazione di Produttori; per accedere ai fondi avrebbero falsificato documentazione ...

Antitrust UE, multe per 458 milioni di euro a produttori auto: cartello su riciclo e fine vita dei veicoli

Da informazione.it: Multe per tutti, inclusa l’ACEA, l’associazione che rappresenta i produttori di veicoli che operano nel Vecchio Continente per un totale di 458 milioni di euro, ma esclusa Mercedes-Benz ...