23 maggio 2007 | il Milan saliva sul tetto d’Europa per la settima volta nella sua storia

Il 23 maggio 2007, il Milan raggiungeva l’apice della sua storia europea, conquistando la settima Champions League. Dopo 18 lunghi anni, i lampi di gloria si accendevano nel cielo di Atene, che si tingeva di rossonero, regalando ai tifosi una notte indimenticabile, simbolo di passione, trionfo e grandezza.

18 lunghi anni da una delle notti più belle nella storia del Milan: il 23 maggio 2007 il cielo di Atene si tingeva di rossonero 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - 23 maggio 2007: il Milan saliva sul tetto d’Europa per la settima volta nella sua storia

Altre letture consigliate

23 maggio 2007: il Milan saliva sul tetto d’Europa per la settima volta nella sua storia

Il 23 maggio 2007, il Milan conquista la sua settima Coppa dei Campioni, facendo diventare indimenticabile una notte storica ad Atene.

Mobilità docenti 2025, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 23 maggio

La mobilità docenti per l'anno scolastico 2025-2026 si avvicina, con la pubblicazione degli esiti prevista per il 23 maggio.

The Family Anticipazioni 23 maggio 2025: Nedret viene arrestata. La donna ha davvero ucciso suo marito?

Le anticipazioni di "The Family" del 23 maggio 2025 su Canale 5 svelano che Nedret viene arrestata, sospettata di aver ucciso suo marito in modo efferato.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vi ricordate tutte le volte che lo scudetto è stato deciso all'ultima giornata?; Il Buongiorno di; Calcio Serie A, l’ultima giornata di campionato sarà un inno alla responsabilità civile: “Un calcio all’indifferenza, un assist alla legalità in ricordo delle Vittime del Dovere”. - Questura di Como | Polizia di Stato; Primavera 1. Sassuolo - Milan si gioca sabato 24 al Viola Park.. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Borsa oggi 23 maggio: Milano in negativo ma corre Iveco, focus sul duello Unicredit-Banco Bpm – DIRETTA

msn.com scrive: Borse europee contrastate con gli occhi sul debito Usa. La crescita del Pil tedesco spinge Francoforte – Segui la DIRETTA • MERCATI Negli Usa l’obbligazionario resta in allarme di Gabriella Bruschi ...

Stock Market Today May 23: Milan in the red but Iveco runs, focus on the Unicredit-Banco Bpm duel – LIVE

Come scrive firstonline.info: Borse europee contrastate con gli occhi sul debito Usa. La crescita del Pil tedesco spinge Francoforte – Segui la DIRETTA • MERCATI Negli Usa l’obbligazionario resta in allarme di Gabriella Bruschi ...