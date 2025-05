? Disney+ | UEFA Women' s Champions League per 5 Anni! ?? | Tutte le 75 Partite in Esclusiva

Da 2025 a 2030, Disney+ trasmetterà in esclusiva tutte le 75 partite della UEFA Women’s Champions League, senza costi aggiuntivi per gli abbonati. Un accordo storico che rappresenta una svolta epocale, aumentando la visibilità del calcio femminile europeo e consolidando l’impegno di Disney, UEFA ed ESPN per promuovere lo sport femminile a livello globale.

Accordo storico: dal 2025 al 2030 Disney+ trasmetterà in esclusiva tutte le partite della UEFA Women’s Champions League senza costi aggiuntivi per gli abbonati! Una svolta epocale per la visibilità del calcio femminile europeo, grazie all’intesa pluriennale siglata con UEFA e ESPN, che curerà la produzione e la distribuzione multilingua di tutti i match.? Dal 202. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - ? Disney+: UEFA Women's Champions League per 5 Anni! ?? | Tutte le 75 Partite in Esclusiva

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SportBusiness: a Disney+ e EBU i diritti della UEFA Women’s Champions League in Europa

Disney+ e EBU hanno acquisito i diritti della UEFA Women's Champions League in Europa, garantendo la trasmissione in streaming e in chiaro fino al 2030.

Disney+ diventa la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa

Disney diventa la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire ogni partita in diretta su Disney+.

Disney+ e la UEFA Women’s Champions League: tutto quello che devi sapere

Scopri tutto quello che devi sapere su Disney e la UEFA Women's Champions League. In un'epoca in cui l'innovazione digitale rivoluziona lo sport femminile, piattaforme come Disney+ amplificano visibilità e interesse, offrendo nuove opportunità di crescita e diffusione delle competizioni.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pubblicità 2025, tutte le campagne e i nuovi spot in partenza; Disney+ to enter women’s football market with Champions League rights; UEFA Women’s Champions League, su Disney+ in esclusiva la prossima stagione del campionato senza costi aggiuntivi; SportBusiness | a Disney+ e EBU i diritti della UEFA Women’s Champions League in Europa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

UEFA Women’s Champions League arriva su Disney+: tutte le partite in diretta dal 2025

Secondo projectnerd.it: A partire da ottobre 2025, Disney+ diventerà la casa ufficiale della UEFA Women’s Champions League in Europa. L’annuncio segna una svolta storica nel mondo dello sport e dello streaming: ogni singola ...

Disney+ diventa la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

La UEFA Women’s Champions League in esclusiva su Disney+ fino al 2030

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...