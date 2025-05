Xylella rifioriscono gli ulivi in Salento | La natura si è ripresa da sola

In Salento, tra Galatone e Collepasso, la natura si risveglia spontaneamente: gli ulivi colpiti dalla Xylella rifioriscono, rigenerandosi tra speranza e sorprendenti raccolti di qualità. Gli agricoltori vivono un rinnovato ottimismo, mentre il direttore Michele Lastilla sottolinea come la natura stia riprendendosi, dimostrando che la resilienza può realizzare miracoli anche in tempi difficili.

In Salento, nelle campagne tra Galatone e Collepasso, si torna a sperare: centinaia di ulivi colpiti dalla Xylella sono rifioriti spontaneamente, producendo frutti di qualità sorprendente. “Il batterio non fa più paura”, dicono gli agricoltori, mentre Michele Lastilla, direttore del Parco regionale delle Dune costiere conferma che “non significa che la Xylella sia sconfitta, ma c’è un chiaro abbassamento del livello batteriologico”. Dal 2013, il batterio ha devastato oltre 8mila km quadrati e causato danni economici per quasi 3 miliardi. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Xylella, rifioriscono gli ulivi in Salento: "La natura si è ripresa da sola"

