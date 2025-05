xiaomi inizia i test di hyperos 2 2 per gli smartphone redmi poco più datati

Xiaomi ha avviato i test di HyperOS 2.2, portando la nuova versione anche su smartphone Redmi e POCO più datati. Un passo che dimostra l’impegno dell’azienda nel futuro, senza dimenticare i dispositivi dell’epoca. Scopriamo come questa novità potrebbe migliorare l’esperienza su alcuni modelli ormai consolidati.

Xiaomi guarda al futuro ma non dimentica il passato: in arrivo HyperOS 2.2 anche su dispositivi Redmi e POCO più datati. L'articolo Xiaomi inizia i test di HyperOS 2.2 per gli smartphone RedmiPOCO più datati proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net