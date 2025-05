X down oggi problemi per l’ex Twitter | cosa succede

Oggi, 22 maggio 2025, X, il social di Elon Musk, sta affrontando un importante down, con numerose segnalazioni su Downdetector. Gli utenti stanno incontrando difficoltà nel consultare contenuti e accedere alla piattaforma, evidenziando un problema tecnico che sta causando disagi a livello globale. Continua a monitorare gli sviluppi su questa vicenda.

(Adnkronos) – Problemi per X, il social di Elon Musk. L'ex Twitter è alle prese con un down oggi, 22 maggio 2025, a giudicare dal boom di segnalazioni su Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete a livello internazionale. In particolare, per gli utenti appare molto complesso consultare commenti o risposte a tweet . L'articolo X down oggi, problemi per l’ex Twitter: cosa succede proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - X down oggi, problemi per l’ex Twitter: cosa succede

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pia Locatelli: “I partiti nazionali non bastano per affrontare i problemi di oggi”

Pia Locatelli, intervenuta a Bergamo, ha sottolineato l'insufficienza dei partiti nazionali nell'affrontare le sfide contemporanee.

F1, Charles Leclerc: “Il risultati di oggi è deludente, dobbiamo trovare delle soluzioni ai nostri problemi”

Il risultato di Charles Leclerc ad Imola è deludente: un sesto posto che richiede urgentemente soluzioni.

X down oggi, problemi per l’ex Twitter: cosa succede

Oggi, 22 maggio 2025, X (ex Twitter) sta affrontando un grave problema di "down", con numerose segnalazioni su Downdetector.

Approfondimenti da altre fonti

Problemi per Intesa Sanpaolo oggi, 16 maggio: difficoltà con l'app e i pagamenti; La cheffe Chiara Pavan: La carne che mangiamo oggi è un problema: spero che nel frigo troveremo altro; Commercialisti: sito Agenzia Entrate in blocco, serve proroga dei termini; Precompilata presa d’assalto, sito va in tilt e viene bloccato: prorogate le scadenze. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

X down oggi, problemi per l’ex Twitter: cosa succede

Come scrive msn.com: (Adnkronos) – Problemi per X, il social di Elon Musk. L'ex Twitter è alle prese con un down oggi, 22 maggio 2025, a giudicare dal boom di segnalazioni su Downdetector, il sito che monitora le anomalie ...

X down oggi, problemi per il social: news 30 marzo

Si legge su msn.com: (Adnkronos) – Problemi per X oggi, 30 marzo, con un down del social network di Elon Musk. Utenti di diversi paesi, come evidenziano le segnalazioni su Downdetector, segnalano disservizi con l ...

X in down oggi, problemi per la piattaforma di Musk

Come scrive msn.com: Problemi per X, che da poco dopo le 10 di oggi risulta in down sia con l’app che via web. Oltre 3mila già le segnalazioni di malfunzionamento registrate dal sito Downdetector in Italia ...