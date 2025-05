Wsj vertice Russia-Ucraina in Vaticano a metà giugno

Un nuovo vertice tra Russia e Ucraina si prospetta a metà giugno nel Vaticano, secondo il Wall Street Journal. La riunione, a cui potrebbe partecipare anche una delegazione statunitense, aprirebbe un nuovo dialogo cruciale per cercare una soluzione al conflitto in atto. Restano da confermare i dettagli e gli sviluppi futuri di questo possibile importante meeting internazionale.

Un nuovo incontro tra Russia e Ucraina potrebbe tenersi in Vaticano a metà giugno. A rivelarlo è il Wall Street Journal che cita fonti informate. Secondo il quotidiano, al nuovo vertice sarà presente anche una delegazione statunitense composta dal segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale ad interim Marco Rubio e dall'inviato presidenziale per l'Ucraina Keith Kellogg. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wsj, vertice Russia-Ucraina in Vaticano a metà giugno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Parolin: “Vertice di Istanbul fallito, ma il Vaticano propone Roma per incontri

Il cardinale Pietro Parolin esprime la sua delusione per il fallito vertice di Istanbul tra Russia e Ucraina, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di riprendere il dialogo.

Meloni, niente vertice con Zelensky, volenterosi e Trump: 'Non disponibili a invio truppe'. Leone offre il Vaticano per i colloqui

In un clima di tensione internazionale, i leader globali si riuniscono a Tirana per discutere la situazione in Ucraina, mentre Meloni si astiene dal vertice con Zelensky.

Tajani al vertice Nato “La Russia non vuole accelerare sulla pace”

Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha espresso scetticismo riguardo alla volontà di pace della Russia durante il vertice Nato ad Antalya, in Turchia.

Se ne parla anche su altri siti

Il Wall Street Journal riporta che a metà giugno si terrà un vertice Russia-Ucraina in Vaticano, dove il Papa sta preparando una task force diplomatica per favorire il dialogo e trovare una soluzione alla crisi. Questo incontro rappresenta un passo importante verso una possibile de-escalation e la promozione della pace nella regione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Wsj, vertice Russia-Ucraina in Vaticano a metà giugno

Lo riporta quotidiano.net: Un nuovo incontro tra Russia e Ucraina potrebbe tenersi in Vaticano a metà giugno. A rivelarlo è il Wall Street Journal che cita fonti informate. Secondo il quotidiano, al nuovo vertice sarà presente ...

Le mosse e i viaggi dei cardinali. Così il Vaticano prepara il vertice

Segnala repubblica.it: Sullo sfondo, l’attività già iniziata da Francesco con l’incarico a Zuppi di mediare per lo scambio di prigionieri ...

Il Papa offre il Vaticano per un vertice Russia-Ucraina

Lo riporta dire.it: La proposta rilanciata dal cardinale Parolin dopo il "tragico" flop di Istanbul: "Speravamo in un avvio del processo di pace". Intanto il Protocollo della Santa Sede è "al lavoro per un incontro Leone ...