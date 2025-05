Whistle | Il Nuovo Horror di Corin Hardy Trova Casa con IFC Films e Shudder

Whistle, il nuovo horror di Corin Hardy, arriva su IFC Films e Shudder. Dopo The Nun, il regista torna al cinema con un film che promette brividi intensi. Acquisito da due importanti colossi del genere horror, il film promette un’esperienza inquietante. Scopriamo trama e dettagli di questa attesa pellicola.

Il regista di The Nun torna al cinema con un film che promette brividi intensi, acquisito da due colossi del genere horror. Scopriamo trama e dettagli.

Corin Hardy’s horror "Whistle", con Dafne Keen e Nick Frost, è stato acquisito da IFC e Shudder. La pellicola racconta di un fischio mortale che richama la morte stessa, diventando il nuovo incubo per i giovani spettatori. Un thriller spaventoso e avvincente, ora disponibile grazie a queste piattaforme, che promette di sorprendere e terrorizzare il pubblico con la sua trama inquietante. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia