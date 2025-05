Warhammer 40 000 | Space Marine Master Crafted Edition la remastered è in arrivo su Game Pass ma niente PS5

La remastered di Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition sta per arrivare su Game Pass, portando il ritorno del Capitano Titus in una veste tecnica aggiornata. Esclusiva per PC e Xbox, questa versione rivisitata promette enhanced graphics e miglioramenti gameplay, ma niente versione PS5: un grande ritorno che conquista il campo di battaglia.

Un grande ritorno sta per conquistare il campo di battaglia: Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition è pronto a rimettere in marcia il Capitano Titus in una nuova veste tecnica completamente rimodernata. La remastered del celebre sparatutto firmato Relic Entertainment arriverà il 10 giugno su Xbox Series XS e PC, inclusa nel catalogo Game Pass, ma non su PlayStation 5. Una scelta che non mancherà di far discutere, ma che non toglie nulla all’ambiziosa operazione nostalgia condotta da SEGA e SneakyBox. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition, la remastered è in arrivo su Game Pass ma niente PS5

Argomenti simili trattati di recente

Warhammer 40.000: Dark Heresy, annunciato il nuovo gioco degli autori di Rogue Trader

Durante il Warhammer Skulls Showcase 2025, Owlcat Games ha annunciato Warhammer 40.000: Dark Heresy, il nuovo GdR degli autori di Rogue Trader.

Taglio del cuneo fiscale 2025: le FAQ NoiPA su bonus e detrazioni fiscali per i redditi fino a 40.000 euro

Il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2025 introduce importanti agevolazioni per i dipendenti pubblici.

Salvini inaugura Terminal 3 di Fiumicino: Grande lavoro grazie a 40.000 lavoratori

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha inaugurato il rinnovato Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, elogiando l'impegno di 40.

Su questo argomento da altre fonti

Warhammer 40K Space Marine 2: novità in arrivo, preparatevi ad un'ondata di mod; Warhammer 40000 Space Marine 2: disponibile il supporto per le mod; Warhammer 40,000: Space Marine II ora ha il supporto ufficiale per il modding; Warhammer Skulls 2025 annunciato con data ufficiale e tante novità in arrivo sui giochi di Warhammer. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Warhammer 40.000: Space Marine torna con una remaster su Xbox Game Pass ma non su PS5

Riporta msn.com: Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition è la remaster del classico di Relic Entertainment e sarà disponibile a partire dal 10 giugno su PC e Xbox Series X|S, senza costi aggiuntivi per ...

Warhammer 40.000: Space Marine 2 presenta la modalità Assedio con data e trailer

Scrive msn.com: Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha presentato la modalità Assedio, il tanto atteso horde mode, che sarà disponibile gratuitamente a partire dal 26 giugno, come si può vedere al termine dello spettaco ...

Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition è ufficiale, anche gratis su Game Pass

Secondo spaziogames.it: Warhammer 40,000: Space Marine si rinnova con la Master Crafted Edition, dal 10 giugno su PC e Xbox anche tramite Game Pass.