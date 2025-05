Warhammer 40 000 | Dark Heresy annunciato il nuovo gioco degli autori di Rogue Trader

Nel corso del Warhammer Skulls Showcase 2025, Owlcat Games ha sorpreso i fan annunciando Warhammer 40.000: Dark Heresy, il nuovo GdR che segue il successo di Rogue Trader. Con un tono cupo e narrativo, il gioco si preannuncia come un’esperienza intensa nel cuore dell’Inquisizione Imperiale, dove ogni scelta avrà conseguenze e la linea tra salvezza e dannazione sarà più sottile che mai. Come rivelato durante il Warhammer Skulls Showcase 2025, in Dark Heresy i giocatori interpreteranno un Inquisitore incaricato di scovare e annientare le eresie che si celano nel Settore Calixis. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Warhammer 40.000: Dark Heresy, annunciato il nuovo gioco degli autori di Rogue Trader

