Volvo FH Aero 600 km di autonomia e ricarica superveloce

Volvo presenta il suo nuovo camion elettrico long haul, con un'autonomia fino a 600 km e una ricarica superveloce di soli 40 minuti. Questa innovativa ammiraglia promette di rivoluzionare il settore del trasporto grazie a prestazioni sostenibili e tempi di ricarica ridotti, aprendo nuove opportunitĂ per la logistica a lunga distanza.

MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo camion elettrico a lunga percorrenza di Volvo ha un’autonomia fino a 600 chilometri e le sue batterie possono essere ricaricate in 40 minuti. Per la prima volta, Volvo presenta la sua nuova ammiraglia elettrica per impieghi gravosi che ha il potenziale di rivoluzionare il trasporto pesante a lungo raggio. Volvo Trucks lancerĂ ufficialmente e inizierĂ a prendere ordini per il suo nuovo camion elettrico per le lunghe distanze, il Volvo FH Aero Electric con e-axle, nella prima metĂ del 2026. 🔗Leggi su Ildenaro.it

