Volontari puliscono la spiaggia

Lo scorso sabato, circa 60 chili di rifiuti sono stati raccolti dai volontari dell’associazione "2Hands Macerata" sulla spiaggia del lungomare nord a Civitanova. In collaborazione con Associazione balneari civitanovesi, Sted e Collettivo Civitanova per la Pace, l’iniziativa ha contribuito a tutelare l’ambiente e promuovere la prevenzione dei rifiuti, coinvolgendo la comunità locale.

Circa 60 chili di rifiuti sono stati raccolti dai volontari dell’associazione "2Hands Macerata" sulla spiaggia del lungomare nord a Civitanova. L’iniziativa si è svolta nel pomeriggio di sabato, con l’Associazione balneari civitanovesi, Sted e Collettivo Civitanova per la Pace. Le attività hanno preso il via alle 16, dallo chalet La Bussola, coinvolgendo 21 volontari che in un’ora e mezza hanno raccolto circa 60 chili di rifiuti, principalmente plastica. Al termine del cleanup, i partecipanti hanno potuto condividere un momento conviviale con un aperitivo offerto dallo chalet ospitante. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volontari puliscono la spiaggia

