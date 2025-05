Volata vincente di Kooij a Viadana Del Toro resta in rosa

Olav Kooij si impone nella tappa di Viadana del Giro d’Italia 2025, confermando la sua presenza tra le ruote più veloci. Il ventenne della Visma Lease a Bike ha dominato la volata finale sul gruppo, mantenendo intatta la sua "rosa". La corsa, lunga 172 km, ha visto battaglie serrate tra i migliori sprinter, ma è Kooij a conquistare il successo.

VIADANA (ITALPRESS) – E’ stato Olav Kooij a vincere la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Modena-Viadana di 172 chilometri. Il velocista della Visma Lease a Bike ha battuto nella volata di gruppo Casper van Uden (Team Picnic PostNL) e Ben Turner (INEOS Grenadiers), quarto Mads Pedersen. Non cambia nulla per quanto riguarda la classifica generale: Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) rimane in maglia rosa, secondo il compagno di squadra Juan Ayuso. E’ stata una frazione animata dai tre attaccanti che sin dal via ufficiale hanno guadagnato margine sul gruppo: Giosuè Epis (Arkèa – B&B Hotels), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) e Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) hanno guadagnato 1’57” nel giro di pochissimi chilometri. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Volata vincente di Kooij a Viadana, Del Toro resta in rosa

Approfondisci con questi articoli

Volata vincente di Kooij a Viadana, Del Toro resta in rosa

Olav Kooij conquista la 12ª tappa del Giro d’Italia 2025 a Viadana, restando in rosa. Il velocista olandese della Visma Lease a Bike si impone nella volata di gruppo sulla lunga distanza di 172 km da Modena.

Volata vincente di Van Uden a Lecce. Pedersen sempre in rosa

Nella quarta tappa del Giro d'Italia 2025, da Alberobello a Lecce, l'olandese Van Uden trionfa in una volata emozionante, superando i connazionali Kooij e Zijlaard.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Kooij la spunta in volata, Del Toro guadagna ancora secondi

Segui in diretta la tappa di oggi del Giro d’Italia 2025, con Kooij che conquista la volata eguagliando i secondi in classifica generale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Modena-Viadana (Oglio-Po): percorso e favoriti, tornano in scena i velocisti?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giro d'Italia, sul traguardo di Viadana è volata di gruppo: vince Olav Kooij su Van Uden e Turner. Del Toro sempre in rosa

Come scrive corrieredellosport.it: Tappa che, come da pronostico, si è conclusa con una volata. Per quanto riguarda la classifica generale non cambia pressoché nulla nelle posizioni di vertice ...

Giro, Kooij vince in volata a Viadana. Del Toro prende 2” di abbuono e allunga

Si legge su msn.com: VIADANA (MN) – Velocisti protagonisti tra i colli emiliani e il Po nella dodicesima tappa del Giro d’Italia. A Viadana, una delle capitali italiane del rugby, è arrivato il primo successo in questo Gi ...

Giro: Kooij vince la 12/a tappa, Del Toro è sempre in rosa

Da msn.com: L'olandese Olav Kooij ha vinto in volata la 12/a tappa del Giro d'Italia, Modena-Viadana di 172 km. Il messicano Isaac Del Toro ha conservato la maglia rosa di leader della classifica.