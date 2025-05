Vivere nostalgia per quell' Italia nonostante D' Alema premier

Vivere nostalgia per quell’Italia di fine anni '90, nonostante il governo di D'Alema, significa riscoprire un’epoca di grande varietà televisiva. Vi presentiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo. Ricordando il debutto di "Vivere" il 1° marzo 1999, celebriamo una soap che ha segnato un’epoca, un patrimonio di tali emozioni e ricordi ancora vivi.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Vivere ) Era il lontano 1° marzo 1999, Massimo D’Alema era Presidente del Consiglio: andava in onda la prima puntata di Vivere, soap italiana che sarebbe durata fino al 23 maggio 2008. Nel primo pomeriggio di Canale 5, dopo Beautiful, arrivò a picchi di 5 milioni di spettatori col 35% di share tanto che interpreti come Paolo Calissano, Lorenzo Ciompi, Sara Ricci e Beatrice Luzzi erano acclamati come superstar. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vivere, nostalgia per quell'Italia (nonostante D'Alema premier)

Essere giusti o essere umani? Morire con dignità o vivere per dovere? Il moralismo che non cura: l’Italia tra etica negata e controllo delle coscienze

Nel dibattito contemporaneo tra moralismo e umanità, l'Italia si trova a un crocevia cruciale. Questo trattato esplora il conflitto tra etica e vita, analizzando come le rigidità morali possano soffocare la dignità.

Quell’Italia non c’è più ma il Giro sì: l’epopea in rosa che ancora racconta il Paese

Quell'Italia non c'è più, ma il Giro d'Italia continua a raccontare storie di fatica e passione. Attraverso le sue tappe, riviviamo l'epopea in rosa di un Paese che ha pedalato verso il futuro.

Milan, l’ultima Coppa Italia nel 2003: 5 fatti avvenuti in quell’anno

Nel 2003, il Milan conquistò l'ultima Coppa Italia, un traguardo che manca ancora oggi. Ripercorriamo quell'annata attraverso 5 eventi significativi che segnarono il mondo rossonero.

