Visite guidate laboratori ed escursioni | via agli eventi al Castello d’Alceste

Quest'estate, il Castello d'Alceste a San Vito dei Normanni si anima con visite guidate, laboratori ed escursioni gratuite. Il progetto "Radici di storia, orizzonti di natura" trasforma l'antico sito archeologico in un luogo di scoperta e festa, offrendo un ricco calendario di eventi dedicati a valorizzare il patrimonio storico e naturale della regione.

SAN VITO DEI NORMANNI - Un ricco programma di eventi gratuiti animerà quest'estate l'Ecomuseo diffuso Castello d'Alceste a San Vito dei Normanni. Il progetto "Radici di storia, orizzonti di natura", promosso dal Comune con il supporto della Regione, trasformerà l'antico sito archeologico in un.

