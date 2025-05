Violenta l’anziana zia i pm | A processo

Ascoli Piceno, 22 maggio 2025 – La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per un uomo di 65 anni, accusato di aver violentato la sua anziana zia di 76 anni. Sotto la difesa degli avvocati Voltattorni e Lettieri, l’uomo affronta ora il procedimento per violenza sessuale aggravata, in un caso che ha suscitato scalpore e preoccupazione nella comunità.

Ascoli Piceno, 22 maggio 2025 – La Procura di Ascoli ha chiesto il rinvio a giudizio per un ascolano di 65 anni accusato di aver violentato una donna di 76, per altro sua zia. Difeso dagli avvocati Francesco Voltattorni e Gennaro Lettieri, l’uomo deve rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata dalle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima. L’anziana donna, assistita dall’avvocato massimo Comini, lo ha denunciato e si è costituita parte civile. Il fatto sarebbe avvenuto il 5 luglio del 2022 quando l’uomo si è recato a casa della zia in un paese dell’hinterland. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenta l’anziana zia, i pm: “A processo”

Altre letture consigliate

Spia e violenta un'anziana di 80 anni, poi la ricatta con i video hard

Una donna di 80 anni di Chieti è stata vittima di un incubo: uno sconosciuto, suo vicino di casa di 52 anni, l'ha spogliata della sua dignità attraverso violenza, ricattandola con video hard e minacciando di diffonderli.

Milan-Bologna 0-1: la Coppa Italia ci sfugge dalle mani | PM News

Alle 21:00, il Milan scende in campo contro il Bologna per la finale di Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma.

Caso Garlasco, inchiesta riparte da dieci Dna: così pm provano a riscrivere storia

L'inchiesta sul delitto di Garlasco torna a far discutere grazie a nuove analisi del Dna. I pm puntano a rinforzare le prove contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e a identificare il misterioso "Ignoto 2".

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Violenta l’anziana zia, i pm: “A processo”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media