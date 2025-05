Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2025 ore 20 | 25

Ben trovati da Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio. In aggiornamento al 22/05/2025 ore 20:25, si segnala la riapertura al traffico del bivio per la Tangenziale Est in direzione Salaria, dopo il precedente incidente. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla viabilità della zona romana e laziale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla mano della 24 riaperto al transito il bivio per la tangenziale est in direzione Salaria per chi proviene dal raccordo anulare rimosso il precedente incidente avvenuto sulla circonvallazione Tiburtina al momento ci sono dei smaltimento da Fiorentini in direzione opposta permangono i disagi per incidente avvenuto in galleria Pittaluga con code tra la tangenziale est e Portonaccio si transita ancora su carreggiata a ridotta ci spostiamo in A1 Roma permangono di dati tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli per un precedente incidente prestare Attenzione anche per la presenza di materiali dispersi su strada si transita al momento su due corsie rimaniamo in uno è della stessa direzione segnalato al km 618 tra Anagni e Ferentino nuovo incidente al momento non ci sono ripercussioni alla viabilità Cambiamo argomento diramata dalla protezione civile della nostra allerta meteo di colore giallo tardo pomeriggio di oggi e per le successive 12 18 ore sono attese precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio o temporale chiudiamo con il trasporto ferroviario Domani giornata di sciopero nazionale l'agitazione partirà alle 1 di questa notte coinvolgerà il gruppo FS Trenitalia Italo e Titta garantiti alcuni treni della lunga percorrenza nelle fasce orarie di garanzia 69 18 21 gli elenchi dei treni garantiti sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata il termine dello sciopero è previsto per le 23:59 di domani per Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio