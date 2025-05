Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2025 ore 19 | 40

Benvenuti da Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio. Aggiornamenti sulle condizioni della viabilità a Roma e provincia: al momento, il tratto di A24 ancora chiuso al transito al bivio per la Tangenziale Est in direzione Salaria, provenendo dal raccordo anulare. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle strade e la viabilità regionale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul divano della A24 ancora chiuso al transito il bivio per la tangenziale est in direzione Salaria per chi proviene dal raccordo anulare più un precedente incidente avvenuto sulla circonvallazione Tiburtina incolonnamenti a partire da Portonaccio consigliata all'uscita Fiorentini in direzione opposta un nuovo incidente avvenuto in galleria Pittaluga crea code tra la tangenziale est e Portonaccio T transita al momento su carreggiata a ridotta sulla A1 roma-napoli permangono disagi e t transita ancora su due corsie tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli per un precedente incidente prestare attenzione per la presenza di materiali dispersi su strada andiamo sul Raccordo Anulare della capitale traffico in graduale miglioramento in carreggiata interna si rallenta per traffico tra casa e viste Salaria & via avanti tra Nomentana e Tiburtina in esterna code a tratti trapuntina Tuscolana ci spostiamo nel quadrante sud della capitale situazione sostanzialmente invariata disagi sulla Colombo tra Mezzocammino e via di Malafede sulla via del mare dal raccordo a Vitinia e su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Portuense & via Trincea delle Frasche In tutti i casi in direzione Ostia chiudiamo con il trasporto pubblico Domani giornata di sciopero nazionale del trasporto ferroviario l'agitazione partirà Luna questa notte coinvolgerà il gruppo FS Trenitalia Italo e TPER garantiti alcuni treni della lunga percorrenza nelle fasce orarie di garanzia 69 e 1821 gli elenchi dei treni garantiti sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata il termine della sciopero è previsto per le 23:59 di domani da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio