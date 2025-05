Via libera dai soci Enel a conti 2024 dividendo e buy back

L'assemblea di Enel ha approvato il bilancio 2024, con un dividendo di 0,47 euro per azione, cresciuto del 9%, e ha confermato il piano di buyback fino a 500 milioni di azioni. La decisione segna un segnale di fiducia nel futuro del gruppo energetico, rafforzando la posizione degli azionisti.

L'assemblea degli azionisti di Enel ha approvato il bilancio 2024 e deliberato un dividendo di 0,47 euro per azione, in aumento di circa il 9% rispetto all'anno precedente. Lo rende noto il gruppo energetico aggiungendo che è stato rinnovato il piano di buyback per un massimo di 500 milioni di azioni Enel e un esborso complessivo fino a 3,5 miliardi di euro. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Via libera dai soci Enel a conti 2024, dividendo e buy back

