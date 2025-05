Via libera al big beautiful bill di Trump

Dopo intense votazioni, è stato approvato il cosiddetto “Big Beautiful Bill” di Donald Trump. Questo ambizioso pacchetto legislativo, sostenuto con vigore dall’ex presidente, rappresenta un passo significativo nelle sue politiche. Per approfondimenti e dettagli, è possibile consultare l’articolo completo.

Dopo una notte di votazioni serrate, il cosiddetto "Big Beautiful", un vasto pacchetto legislativo fortemente voluto da Donald T.

Donald Trump si rivolge ai Repubblicani alla Camera per convincerli ad approvare entro mercoledì il “Big Beautiful Bill”, un maxi disegno di legge di oltre mille pagine che racchiude le sue promesse elettorali e investimenti da migliaia di miliardi di dollari, rafforzando così la sua influenza politica e cercando di mantenere fede alle sue promesse elettorali gonfiate.

Il "Big Beautiful Bill" è la proposta di riforma fiscale dell'amministrazione Trump, approvata dalla Camera.

Si legge su huffingtonpost.it: Il Bill Beautiful Bill è un bel regalo ai Paperoni Usa, si sacrificano invece i programmi di welfare. Oxfam: "Dieci lavoratori medi impiegherebbero ...

Segnala informazione.it: Passa alla Camera e attende il via libera del Senato il 'Big Beautiful Bill', la manovra di Donald Trump che rilancia la politica dei tagli alle tasse per i più ricchi e delle riduzioni della spesa pu ...

Lo riporta milanofinanza.it: L’amministrazione Trump lavora alacremente per far passare la norma su una prosecuzione del taglio alle tasse sui redditi avviata nel 2017, con un effetto pesantissimo sul debito Usa. Ecco quali setto ...