Via Filzi il Tar dà ragione al Comune la banca deve ripulire l' area Il sindaco | Fatta offerta per l' acquisto

Il Tar della Toscana ha stabilito che la banca deve intervenire per ripulire l'area di via Filzi, come richiesto dal Comune di Arezzo. Nella giornata di ieri, il tribunale ha deciso in favore del Comune, che aveva già avanzato un'offerta di acquisto. La vicenda riguarda la prescrizione di ripristinare condizioni igieniche e di sicurezza nell'area, oggetto di contenzioso tra le parti.

Nella giornata di ieri il Tar della Toscana si è pronunciato sul ricorso che Bbc Leasing del gruppo Icrrea aveva fatto sull'ordinanza dirigenziale del Comune di Arezzo che prescriveva alla proprietà dell'area di via Filzi di ripristinare condizioni igieniche e di sicurezza. Il tribunale. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Via Filzi, il Tar dà ragione al Comune, la banca deve ripulire l'area. Il sindaco: "Fatta offerta per l'acquisto"

