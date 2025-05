Via Belfiore sarà intitolata a Rosario Livatino | presentata oggi l’iniziativa a Palazzo degli Elefanti

Oggi, a Palazzo degli Elefanti, è stata presentata l’iniziativa di intitolare via Belfiore, nel quartiere San Cristoforo, al Beato Rosario Angelo Livatino, giudice ucciso dalla mafia nel 1990 e simbolo di giustizia e fede. La proposta mira a rendere omaggio al suo esempio di coraggio e moralità, rafforzando il legame tra memoria storica e valori civili della comunità.

