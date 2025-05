VespArezzo il raduno nazionale del 2 giugno porterà in Casentino

Il raduno nazionale VespArezzo torna il 2 giugno, spostandosi al Casentino. La ventiquattresima edizione, promossa dal Vespa Club Arezzo, celebra la passione per la Vespa con un emozionante itinerario panoramico da Arezzo al cuore del Casentino. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di motori e scenari naturali, unendo tradizione, amicizia e avventura.

Conto alla rovescia per il raduno VespArezzo che quest’anno è stato eccezionalmente posticipato a lunedì 2 giugno. Da Arezzo al Casentino, in sella a una Vespa. La ventiquattresima edizione del raduno nazionale VespArezzo è l’evento, organizzato dal Vespa Club Arezzo, che prevede un itinerario panoramico tra borghi e paesaggi della provincia con l’obiettivo di valorizzare questo iconico mezzo come veicolo di libertà, divertimento, aggregazione, emozioni ed esperienze. Una novità sarà rappresentata dal punto di ritrovo e di partenza del raduno che è eccezionalmente fissato nel piazzale dello stadio “Città di Arezzo” dove già dalle 15 di domenica 1 giugno sarà allestito uno stand per completare le iscrizioni e ritirare il kit dell’evento. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "VespArezzo" il raduno nazionale del 2 giugno porterà in Casentino

