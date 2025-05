Veroli Art Bonus | incontro informativo

Inizia il ciclo di incontri promossi dalla Direzione regionale Musei Lazio dedicati all’Art Bonus. Questo appuntamento informativo mira a far conoscere come cittadini e imprese possano contribuire attivamente alla tutela e valorizzazione dei beni culturali attraverso questo strumento fiscale, favorendo un più stretto coinvolgimento nella tutela del patrimonio artistico e culturale di Veroli e del Lazio.

L’iniziativa inaugura un ciclo di appuntamenti promossi dalla Direzione regionale Musei nazionali Lazio per far conoscere più da vicino il funzionamento dell’Art Bonus, lo strumento fiscale che consente a cittadini e imprese di contribuire attivamente alla tutela e alla valorizzazione del. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Veroli, "Art Bonus: incontro informativo"

