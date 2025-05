Verissimo speciale Amici 24 | ospiti anticipazioni e news | Spoiler

Scopri le anticipazioni e gli ospiti della puntata speciale di Verissimo dedicata a Amici 24. Nonostante il talent sia terminato, il salotto di Silvia Toffanin svelerà novità, rivelazioni e news esclusive sui protagonisti di Maria De Filippi. Ecco tutto ciò che dovete sapere sulle performance, spoiler e sorprese di questa imperdibile puntata.

Cosa accadrà a Verissimo, nella puntata speciale su Amici 24? Chi saranno gli ospiti? Il talent di Maria De Filippi è terminato ma siamo in grado di fornirmi nuovi spoiler su quanto accadrà nel salotto di Silvia Toffanin. Ecco a voi tutte le news più succulente sulle performance e sulle rivelazioni dei protagonisti della Finale. Verissimo speciale Amici 24: l’intervista a TrigNO. Il promo ad entrare in studio nella puntata di Verissimo speciale Amici 24 sarà TrigNO. Il cantante, vincitore per la categoria canto e secondo classificato nella classifica generale, ha parlato di come è cambiato il suo carattere e di come è cresciuto a livello artistico. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Verissimo speciale Amici 24: ospiti, anticipazioni e news | Spoiler

