Da venticinque anni, i gabbiani reali dominano Venezia, sfidando tradizioni e immagini. Cresciuti di numero e di coraggio, sventrano rifiuti, attaccano e disturbano la quiete della città. Questo cambiamento è stato reso possibile dal monitoraggio costante di Corila, highlight di un fenomeno che ormai fa parte della vita quotidiana veneziana.

Non tutti i residenti di Venezia calano. I gabbiani reali sono ormai più di 3 mila, sventrano sacchetti dei rifiuti, sfilano cibo dalle mani, urlano fuori orario, attaccano piccioni e droni: e fino a 25 anni fa non c'erano. Ma il monitoraggio continuo messo in campo da Corila, il consorzio per il. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Venticinque anni di gabbiani a Venezia: «Sono qui per restare»

Venticinque anni di gabbiani a Venezia: «Sono qui per restare»

Invasione gabbiani a Venezia? No, in realtà sono diminuiti. Ma la gente non lo pensa, ecco perchè

Gabbiani a Venezia non crescono di numero ma sono 'ingombranti'

