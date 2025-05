Usa Trump blocca le iscrizioni degli studenti stranieri a Harvard

L'amministrazione Trump ha deciso di bloccare le iscrizioni di studenti stranieri a Harvard, mirando alle fonti di finanziamento internazionali del prestigioso ateneo. Questa mossa rappresenta un'ulteriore escalation nel conflitto tra Trump e l'università , sollevando preoccupazioni sulla certificazione dei diritti degli studenti internazionali e sull’impatto sui finanziamenti e la reputazione di Harvard.

L'Amministrazione Trump ha bloccato la possibilitĂ dell'UniversitĂ di Harvard di iscrivere studenti internazionali, prendendo di mira una fonte di finanziamento cruciale per il college piĂą antico e ricco del Paese. Lo riferisce il New York Times. Il braccio di ferro tra Trump e Harvard. Si tratta di una significativa escalation nel braccio di ferro tra la Casa Bianca e l'ateneo, che finora si è rifiutato di soddisfare le richieste dell'Amministrazione riguardo alla gestione del curriculum accademico, le politiche di ammissione e le modalitĂ di assunzione del personale docente.

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali"

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

Usa, la Corte Suprema blocca la legge che Trump vuole usare per accelerare le espulsioni. Il presidente: «Non ci fanno cacciare i criminali»

Nuovi guai per Donald Trump: la Corte Suprema americana ha bloccato l'uso dell'Alien Enemies Act, una legge del 1798, per accelerare le espulsioni dei migranti.

La Corte suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'applicazione della legge di guerra per i migranti, suscitando la furia di Trump, che accusa di ostilitĂ verso l'espulsione dei criminali.

L’amministrazione trump blocca l’ammissione di studenti stranieri a harvard a partire dal 2025

Si legge su gaeta.it: Il governo Trump revoca la certificazione del programma per studenti stranieri di Harvard, bloccando nuove iscrizioni e creando incertezza sulle restrizioni all’istruzione superiore negli Stati Uniti.

Trump impedisce a Harvard iscrizione di studenti stranieri

Segnala notizie.tiscali.it: (ANSA) - NEW YORK, 22 MAG - L'amministrazione Trump impedisce a Harvard l'ammissione di studenti stranieri. Lo riporta il New York Times citando ...

Usa, l’amministrazione Trump blocca i fondi federali per Harvard

Come scrive lettera43.it: L’amministrazione Trump ha annunciato il blocco dei fondi federali all’università di Harvard, accusata di cattiva gestione e di non aver rispettato standard legali ed etici. Il Dipartimento ...