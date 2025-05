Usa Trump annuncia un forte taglio delle tasse | Grande e bellissima legge | Nuovo scivolone di titoli del Tesoro e bond

Trump annuncia una grande e bellissima legge di riduzione fiscale, con l'obiettivo di consolidare la sua agenda. Il provvedimento, approvato con una maggioranza risicata, prevede tagli alle tasse su mance, straordinari e auto americane. Nel frattempo, si registrano nuovi scivoloni di titoli del Tesoro e bond, mentre il testo prosegue il suo iter al Senato.

Il provvedimento, passato con una maggioranza risicata, mira a consolidare l'agenda del presidente e prosegue ora il suo iter al Senato. Previsti l'abolizione delle imposte su mance e straordinari e sgravi per chi acquista auto americane

Trump annuncia taglio prezzi farmaci negli Usa con ordine esecutivo

Donald Trump ha annunciato un importante ordine esecutivo alla Casa Bianca, volto a ridurre i prezzi dei farmaci negli Stati Uniti.

Usa, Trump annuncia taglio prezzi farmaci da prescrizione tra 30 e 80%, il tycoon: “Uno dei decreti più significativi nella storia Americana”

Le associazioni di categoria esprimono preoccupazione per le nuove misure annunciate dal presidente Donald Trump, avvertendo che potrebbero soffocare l’innovazione e compromettere l'accesso ai farmaci più recenti.

Donald Trump ha salutato con soddisfazione l'approvazione alla Camera della legge di bilancio, che contiene tutte le promesse elettorali del presidente. "Un pacchetto grande e bellissimo", ha commenta ...

