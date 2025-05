Usa due morti e otto feriti nello schianto di un aereo privato a San Diego | abitazioni in fiamme

Un drammatico incidente a San Diego ha causato due vittime e otto feriti dopo lo schianto di un aereo privato. L’impatto ha scatenato incendi che hanno coinvolto circa dieci abitazioni e diverse automobili, costringendo le autorità a evacuare alcuni isolati del quartiere. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle indagini.

Lo schianto ha innescato anche un incendio che ha coinvolto una decina di abitazioni e diverse automobili, costringendo le autoritĂ a evacuare alcuni isolati del quartiere 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, due morti e otto feriti nello schianto di un aereo privato a San Diego: abitazioni in fiamme

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Caccia all'ebreo: due morti in una sparatoria negli Usa. “L'ho fatto per Gaza, Palestina libera”

Due dipendenti dell'ambasciata israeliana sono stati uccisi in una sparatoria davanti al museo ebraico di Washington, mentre l'assalitore urlava "Palestina libera".

Tragedia al raduno di Supercar: Ferrari da 300 mila euro esce di strada, si ribalta e si schianta in un fiume, morti i due passeggeri

Un'escursione tra le meraviglie naturali del nord della Spagna si è trasformata in una tragedia. Durante un raduno di supercar, una Ferrari 488 da 300.

Due bambini morti di sete nel Mediterraneo

Due innocenti vite sono tragicamente scomparse nel Mediterraneo, vittime della sete e della fame. I loro corpi senza vita, appartenenti a due bambini ghanesi di soli due e quattro anni, raccontano una drammatica crisi umanitaria e pongono l'accento sulla necessitĂ di interventi urgenti per prevenire tali tragedie nel futuro.

Su questo argomento da altre fonti

Usa, uomo spara in una palestra a Las Vegas: 2 morti; Washington, uccisi due membri dell’ambasciata israeliana. Arrestato il killer: «L’ho fatto per Gaza; Usa, nave scuola messicana contro ponte di Brooklyn: 2 morti e 19 feriti; Gaza I tank israeliani avanzano. Netanyahu cede agli Usa: “Riprendano gli aiuti umanitari”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Usa, due morti e otto feriti nello schianto di un aereo privato a San Diego: abitazioni in fiamme

Come scrive msn.com: Almeno due persone sono morte e altre otto rimaste ferite per lo schianto di un piccolo aereo privato, un Cessna 550, su un quartiere di San Diego, in California, che ospita famiglie di militari. Lo h ...

Usa, sparatoria in un campus universitario in Florida: due morti

Si legge su informazione.it: Due persone sono morte e almeno cinque ferite e trasportate in ospedale in seguito a una sparatoria avvenuta nel campus universitario di Tallahassee, in Florida. L'ateneo ha emesso un'allerta e ...

Usa, uomo spara in una palestra a Las Vegas: 2 morti

Da adnkronos.com: Sparatoria a Las Vegas, dove un uomo ha aperto il fuoco all'interno di una palestra. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il bilancio delle vittime della sparatoria è di due morti, tra cui ...