Uno scuolabus è precipitato su una strada

Una tragedia sfiorata nei pressi di Frattocchie, provincia di Roma, dove uno scuolabus parzialmente sfrenato è precipitato su una strada sottostante. Il pullman, parcheggiato davanti a un agriturismo, aveva appena portato una scolaresca romana per una visita didattica. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente desta preoccupazione e apre un’indagine sulle cause.

Tragedia sfiorata in provincia di Roma dove un pullman turistico si è sfrenato in un parcheggio precipitando sulla strada sottostante. Il mezzo era parcheggiato davanti a un agriturismo in zona Frattocchie, dove aveva appena accompagnato una scolaresca romana per una visita didattica a una.

