UniCredit sospende 30 giorni l’OPS su Banco BPM per comunicazione Golden Power assente

Unicredit ha sospeso per 30 giorni le operazioni su Banco BPM, a causa di una comunicazione di Golden Power ritenuta assente. La banca ha definito il provvedimento della Consob “abnorme” e in contrasto con le prassi dell’Autorità, suscitando reazioni nel mercato e tra gli azionisti. La decisione evidenzia tensioni e incertezze nel settore finanziario italiano.

La Banca ha definito come "abnorme" il provvedimento emanato dalla Consob, ritenendolo in palese contrasto con le prassi consolidate dell'Autorità, poiché non tiene in considerazione né gli interessi della Banca stessa, né quelli del mercato e degli azionisti. Tale decisione ha suscitato reazioni forti e la Banca ha annunciato di voler intraprendere tutte le azioni.

