UniCredit la Consob sospende l’offerta per Bpm

La Consob ha sospeso per 30 giorni l’offerta pubblica di scambio di UniCredit su Banco Bpm, aumentando la tensione nel settore bancario. La decisione, motivata dall'incertezza del momento, riflette le difficoltà e le sfide del risiko bancario, mantenendo alta l’attenzione degli operatori e degli investitori su questo fronte caldo.

È sempre caldo il fronte del risiko bancario. Ieri, la Consob, ha deciso di sospendere per 30 giorni l’offerta pubblica di scambio promossa da UniCredit su Banco Bpm. Una decisione "rende necessaria", sottolinea l’autorità che vigila sulla Borsa, anche alla luce della "situazione di incertezza" relativa all’offerta, in particolare in riferimento all’uso del Golden Power da parte del governo: un iter procedimentale che secondo la Consob "non consente, allo stato, ai destinatari, di pervenire a un fondato giudizio sull’offerta". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - UniCredit, la Consob sospende l’offerta per Bpm

