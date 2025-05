Unicef | aiuti per Gaza non sufficienti non c' è più tempo | Netanyahu | Pronti per un cessate il fuoco temporaneo | Cisgiordania spari in aria durante una visita di diplomatici

Le richieste di aiuto di UNICEF per Gaza sono insufficienti, mentre la situazione si fa insostenibile. Netanyahu valuta un cessate il fuoco temporaneo, mentre in Cisgiordania si verificano spari durante una visita diplomatica, coinvolgendo anche il viceconsole italiano. Tajani condanna le minacce, e le IDF si scusano per l’incidente. La crisi si intensifica, richiedendo attenzione internazionale immediata.

Coinvolto anche il viceconsole italiano. Il ministro degli Esteri convoca l'ambasciatore israeliano. Tajani: Minacce inaccettabili". Le Idf si scusano per l'incidente 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Unicef: aiuti per Gaza non sufficienti, non c'è più tempo | Netanyahu: "Pronti per un cessate il fuoco temporaneo" | Cisgiordania, spari in aria durante una visita di diplomatici

A Gaza un bambino su due è gravemente malnutrito: gli aiuti umanitari continuano ad essere bloccati

A Gaza, la crisi alimentare è drammatica: un bambino su due soffre di grave malnutrizione mentre gli aiuti umanitari rimangono bloccati.

Gaza, Tajani “Rassicurazioni da Sa’ar per far entrare aiuti italiani”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto assicurazioni dal ministro israeliano sulla possibilità di far entrare gli aiuti italiani a Gaza, inclusi strumenti forniti tramite Food for Gaza.

A Gaza 45 bambini uccisi in due giorni, la denuncia dell'Unicef

Negli ultimi due giorni, i raid israeliani su Gaza hanno causato la tragica morte di 45 bambini palestinesi, denunciano l'Unicef.

