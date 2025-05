Un’esperienza di cittadinanza attiva

Dal 13 al 28 febbraio la nostra scuola “G. Pascoli” di Curno ha ospitato la mostra “ Sciesopoli, la colonia dei bambini ebrei di Selvino”, realizzata dall’archivista informatico Bernardino Pasinelli e presentata dall’Associazione figli della Shoah. Forte della sua esperienza con il progetto “Adotta una mostra”, l’istituto ha allestito l’esposizione in occasione del Giorno della Memoria, coinvolgendo alunni di diverse classi come guide d’eccezione. Gli studenti hanno partecipato a un incontro formativo con l’archivista Bernardino Pasinelli e con il regista Enrico Grisanti, che ha proiettato un filmato su Sciesopoli. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’esperienza di cittadinanza attiva

